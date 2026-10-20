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Забиті OSB-плитами вікна: який вигляд має висотка в Дарницькому районі після атаки 12 жовтня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Забиті OSB-плитами вікна: який вигляд має висотка в Дарницькому районі після атаки 12 жовтня
Пошкоджені вікна 26-поверхівки тимчасово закрили OSB-плитам
фото: КАРС

Протягом двох днів рятувальники працювали на об'єкті для стабілізації конструкцій і захисту помешкань від негоди

У Дарницькому районі столиці фахівці комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку» завершили ліквідацію наслідків ворожої атаки в 26-поверховому житловому будинку та показали стан будівлі після проведених робіт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КАРС,

Протягом двох днів оперативні підрозділи другого та четвертого аварійно-рятувальних взводів працювали на об'єкті для стабілізації конструкцій і захисту помешкань від негоди.

Пошкоджені вікна 26-поверхівки закрили OSB-плитами від першого до верхніх поверхів
Пошкоджені вікна 26-поверхівки закрили OSB-плитами від першого до верхніх поверхів
фото: КАРС

Спочатку рятувальники КАРС за допомогою автопідіймача демонтували аварійні елементи на фасаді висотки, які становили загрозу для перехожих. Після цього фахівці закрили листами OSB пошкоджені віконні отвори в блоках А та Б – починаючи з 20 поверху і донизу. На оприлюднених кадрах видно десятки закритих плитами вікон по всьому фасаду.

Забиті OSB-плитами вікна: який вигляд має висотка в Дарницькому районі після атаки 12 жовтня фото 1
фото: КАРС
Рятувальники КАРС працювали дві доби, закриваючи вибиті вікна
Рятувальники КАРС працювали дві доби, закриваючи вибиті вікна
фото: КАРС

Загалом до виконання аварійно-відновлювальних робіт залучали 11 рятувальників КАРС та дві одиниці спеціальної техніки служби.

Нагадаємо, під час російської атаки на Київ 12 жовтня безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок житлового комплексу Seven у Дарницькому районі столиці. 

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Теги: Київ будинок обстріл

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