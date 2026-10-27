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Через закриття Південного мосту на лівому березі Києва утворилися шалені затори (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Через закриття Південного мосту на лівому березі Києва утворилися шалені затори (відео)
Лівий берег Києва зранку 27 жовтня стоїть у заторах
скриншот відео

Водіям радять ретельніше обирати свої маршрути та використовувати як альтернативу для перетину Дніпра Дарницький міст

Унаслідок масованої ракетної атаки на столицю в ніч проти 27 жовтня на лівому березі Києва утворилися масштабні автомобільні затори. Складність із пересуванням виникла через тимчасове перекриття Південного мосту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини Live».

Під час обстрілу ворожа ракета поцілила в інфраструктуру Південного мосту. Через це його повністю закрили для руху транспорту в обох напрямках.

За даними Київської міської державної адміністрації, водіям радять заздалегідь планувати свої маршрути та використовувати як альтернативу для перетину Дніпра Дарницький міст.

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Як працює метро та наземний транспорт

Суттєвих змін зазнала й робота громадського транспорту:

  • «Червона» лінія метро: Рух поїздів, який тимчасово обмежували через пошкодження на станції «Лісова», наразі повністю відновлено.
  • «Зелена» лінія метро: Поїзди курсують лише між станціями «Сирець» та «Видубичі». Рух на ділянці між станціями «Осокорки» та «Червоний Хутір» тимчасово зупинено.
  • Наземний транспорт: Змінено схеми руху автобусних маршрутів №22 та №91 – відтепер вони курсують через Дарницький міст.

Для полегшення транспортного навантаження на маршрут №22 виведено чотири додаткові автобуси (загалом їх кількість зросла до 14). Крім того, п'ять із них працюють за скороченою схемою – від вулиці Тростянецької до станції метро «Либідська».

Деталі нічної атаки на столицю

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини. 

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену. 

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Теги: обстріл дороги Київ

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