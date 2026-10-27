Через закриття Південного мосту на лівому березі Києва утворилися шалені затори (відео)

Водіям радять ретельніше обирати свої маршрути та використовувати як альтернативу для перетину Дніпра Дарницький міст

Унаслідок масованої ракетної атаки на столицю в ніч проти 27 жовтня на лівому березі Києва утворилися масштабні автомобільні затори. Складність із пересуванням виникла через тимчасове перекриття Південного мосту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини Live».

Під час обстрілу ворожа ракета поцілила в інфраструктуру Південного мосту. Через це його повністю закрили для руху транспорту в обох напрямках.

За даними Київської міської державної адміністрації, водіям радять заздалегідь планувати свої маршрути та використовувати як альтернативу для перетину Дніпра Дарницький міст.

❗️У Києві утворилися великі затори через перекриття Південного мосту після російської атаки Рух мостом тимчасово обмежили, фахівці оцінюють пошкодження. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 27, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Як працює метро та наземний транспорт

Суттєвих змін зазнала й робота громадського транспорту:

«Червона» лінія метро: Рух поїздів, який тимчасово обмежували через пошкодження на станції «Лісова», наразі повністю відновлено.

«Зелена» лінія метро: Поїзди курсують лише між станціями «Сирець» та «Видубичі». Рух на ділянці між станціями «Осокорки» та «Червоний Хутір» тимчасово зупинено.

Наземний транспорт: Змінено схеми руху автобусних маршрутів №22 та №91 – відтепер вони курсують через Дарницький міст.

Для полегшення транспортного навантаження на маршрут №22 виведено чотири додаткові автобуси (загалом їх кількість зросла до 14). Крім того, п'ять із них працюють за скороченою схемою – від вулиці Тростянецької до станції метро «Либідська».

Деталі нічної атаки на столицю

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини.

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену.