У Подільському та Деснянському районах Києва виникли пожежі після чергової ворожої атаки на столицю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера, у Подільському районі зафіксовано влучання в триповерхову офісну будівлю, де наразі горить мансарда. Крім того, у Деснянському районі сталося загоряння покрівлі також триповерхової будівлі.

Віталій Кличко уточнив, що екстрені служби вже працюють на місцях подій. Інформацію про наслідки атаки він оприлюднив після відбою вже четвертої від початку доби повітряної тривоги у столиці.

Оновлено о 12:31

Мер столиці повідомив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння БпЛА загорівся автомобіль на парковці медичного центру.

«Також пошкоджений фасад та скління багатоповерхової нежитлової будівлі. Екстрені служби працюють на місці», – додав Кличко.

Нагадаємо, 18 листопада внаслідок російської дронової атаки була пошкоджена багатоповерхівка у Печерському районі. Сталося влучання уламків БпЛА в 28-поверховий житловий будинок на рівні 11 поверху.

В ніч на 17 листопада російські війська завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Наразі на обох спорудах працюють експерти, які оцінюють масштаб руйнувань та визначають терміни ремонтних робіт. Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах.