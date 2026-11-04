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У Києві маршрутка збила дев'ятирічного хлопчика на пішохідному переході

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві маршрутка збила дев'ятирічного хлопчика на пішохідному переході
Малолітнього із травмою ноги госпіталізували до лікарні
фото: Національна поліція України

Аварія сталася на перехресті вулиці Рейгана з вулицею Ніколаєва

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом наїзду маршрутки на малолітнього хлопчика  у Деснянському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліції Києва.

Аварія сталася вчора близько 18:30 години на перехресті вулиці Рейгана з вулицею Ніколаєва. На місце події виїжджали слідчі відділу розслідування ДТП столичного главку поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій маршрутного автобуса Аtaman виїхав на вказане перехрестя на червоний сигнал світлофора та здійснив наїзд на дев'ятирічного хлопчика, який перетинав проїжджу частину на самокаті по регульованому пішохідному переходу.

«Малолітнього із травмою ноги госпіталізували до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Хлопчика перетинав проїжджу частину на самокаті по регульованому пішохідному переходу
Хлопчика перетинав проїжджу частину на самокаті по регульованому пішохідному переходу
фото: Національна поліція України

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 під Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Білій Церкві на перехресті вулиць Князя Володимира та Шевченка трапилась дорожньо-транспортна подія. За попередніми даними правоохоронців, 27-річний водій мотоцикла Kovi не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet під керуванням 38-річного чоловіка. Внаслідок падіння двоколісний транспорт продовжив рух та збив жінку, яка раптово на заборонений сигнал світлофора вийшла на регульований пішохідний перехід.

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Теги: ДТП дитина Київ

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