Подвійна ДТП на проспекті Перемоги: пасажирський автобус в’їхав у вантажівку (фото, відео)



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Автобус влетів в задню частину вантажівки Фото: Інформатор

Пасажири автобуса не постраждали

У середу, 13 березня, увечері на проспекті Перемоги у Києві сталися дві ДТП.

Про це повідомляє Інформатор.

Близько 19:50 на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гарматної Honda наздогнав Subaru. В результаті зіткнення ніхто не постраждав, але автомобілі зайняли кілька смуг, змушуючи потік транспорту в бік центру маневрувати.

Через двадцять хвилин після початку оформлення аварії в крайній лівій смузі Mercedes Sprinter, рухаючись у щільному потоці транспорту, різко скинув швидкість. До цього виявився не готовий водій «Еталона», який віз пасажирів з Житомира. Міжміський автобус влетів в задню частину вантажівки.

В обох аваріях постраждали тільки машини. Пасажири автобуса самостійно покинули салон і вирушили до місця призначення на іншому транспорті.

На місці аварії працював екіпаж патрульної поліції. Обставини і причини обох пригод встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 13 березня на вулиці Академіка Заболотного в Києві сталася аварія за участю БТР і машини військової інспекції Lada Samara.