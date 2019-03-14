  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Подвійна ДТП на проспекті Перемоги: пасажирський автобус в’їхав у вантажівку (фото, відео)

    • Розсилка
    <p>Автобус влетів в задню частину вантажівки</p> - Подвійна ДТП на проспекті Перемоги: пасажирський автобус в’їхав у вантажівку (фото, відео)

    Автобус влетів в задню частину вантажівки

    Фото: Інформатор

    Пасажири автобуса не постраждали

    У середу, 13 березня, увечері на проспекті Перемоги у Києві сталися дві ДТП.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Близько 19:50 на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гарматної Honda наздогнав Subaru. В результаті зіткнення ніхто не постраждав, але автомобілі зайняли кілька смуг, змушуючи потік транспорту в бік центру маневрувати.

    Читайте також

    Через двадцять хвилин після початку оформлення аварії в крайній лівій смузі Mercedes Sprinter, рухаючись у щільному потоці транспорту, різко скинув швидкість. До цього виявився не готовий водій «Еталона», який віз пасажирів з Житомира. Міжміський автобус влетів в задню частину вантажівки.

    В обох аваріях постраждали тільки машини. Пасажири автобуса самостійно покинули салон і вирушили до місця призначення на іншому транспорті.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Подвійна ДТП на проспекті Перемоги: пасажирський автобус в’їхав у вантажівку (фото, відео)
    Подвійна ДТП на проспекті Перемоги: пасажирський автобус в’їхав у вантажівку (фото, відео)
    Подвійна ДТП на проспекті Перемоги: пасажирський автобус в’їхав у вантажівку (фото, відео)
    Подвійна ДТП на проспекті Перемоги: пасажирський автобус в’їхав у вантажівку (фото, відео)
    Подвійна ДТП на проспекті Перемоги: пасажирський автобус в’їхав у вантажівку (фото, відео)
    Подвійна ДТП на проспекті Перемоги: пасажирський автобус в’їхав у вантажівку (фото, відео)
    Подвійна ДТП на проспекті Перемоги: пасажирський автобус в’їхав у вантажівку (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці аварії працював екіпаж патрульної поліції. Обставини і причини обох пригод встановлюють правоохоронці.

    Як повідомлялося, 13 березня на вулиці Академіка Заболотного в Києві сталася аварія за участю БТР і машини військової інспекції Lada Samara.

    Читайте також
    ДТП Київ вантажівки водій автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ