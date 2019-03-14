У Києві БТР врізався в машину військової інспекції
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У військового автомобіля відмовили гальма
У середу, 13 березня, на вулиці Академіка Заболотного в Києві сталася аварія за участю БТР і машини військової інспекції Lada Samara.
У військового автомобіля відмовили гальма. В результаті зіткнення утворився великий затор.
За попередніми даними, БТР і автомобіль військової інспекції рухалися по вулиці Заболотного у бік станції метро «Теремки».
У цей момент посеред дороги зупинився цивільний легковий автомобіль, у якого заглух двигун.
Lada військових встигла загальмувати перед легковиком, а БТР, який їхав позаду, врізався в неї.
Військові відмовилися коментувати даний інцидент, проте прибулі на місце події поліцейські повідомили, що БТР був тільки після ремонту і у нього відмовили гальма.
На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав.
Lada отримала серйозні пошкодження всієї задньої частини. Бронетранспортер ушкоджень не отримав.
Джерело: Інформатор