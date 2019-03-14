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    У Києві БТР врізався в машину військової інспекції

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    У Києві БТР врізався в машину військової інспекції - У Києві БТР врізався в машину військової інспекції
    У Києві БТР врізався в машину військової інспекції
    Фото: Інформатор

    У військового автомобіля відмовили гальма

    У середу, 13 березня, на вулиці Академіка Заболотного в Києві сталася аварія за участю БТР і машини військової інспекції Lada Samara.

    У військового автомобіля відмовили гальма. В результаті зіткнення утворився великий затор.

    За попередніми даними, БТР і автомобіль військової інспекції рухалися по вулиці Заболотного у бік станції метро «Теремки».

    У цей момент посеред дороги зупинився цивільний легковий автомобіль, у якого заглух двигун.

    Lada військових встигла загальмувати перед легковиком, а БТР, який їхав позаду, врізався в неї.

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    У Києві БТР врізався в машину військової інспекції
    У Києві БТР врізався в машину військової інспекції
    У Києві БТР врізався в машину військової інспекції
    Фото: Інформатор

    Військові відмовилися коментувати даний інцидент, проте прибулі на місце події поліцейські повідомили, що БТР був тільки після ремонту і у нього відмовили гальма.

    На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав.

    Lada отримала серйозні пошкодження всієї задньої частини. Бронетранспортер ушкоджень не отримав.

    Джерело: Інформатор

    ДТП Київ метро дороги машини військові автомобіль аварія
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