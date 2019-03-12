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    На Окружній перекинулася машина з перепелами (фото, відео)

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    Тушки перепелів&nbsp;виявилася на проїжджій частині і тротуарі - На Окружній перекинулася машина з перепелами (фото, відео)
    Тушки перепелів виявилася на проїжджій частині і тротуарі
    Фото: Інформатор

    У Ford під час руху лопнуло переднє колесо

    У вівторок, 12 березня, на вулиці Заболотного в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Ford. У мінівена під час руху лопнуло переднє колесо, і машина перекинулася на повному ходу.

    Аварія трапилася близько 6:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Ford, він рухався в першій смузі руху зі швидкістю не більше 70 кілометрів на годину. Несподівано переднє праве колесо автомобіля лопнуло. Водій не зміг впоратися з керуванням, і мінівен перекинувся.

    В результаті аварії у Ford вилетіли заднє і бічні вікна. Чоловік перевозив тушки перепелів. Вся продукція виявилася на проїжджій частині і тротуарі.

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    На Окружній перекинулася машина з перепелами (фото, відео)
    На Окружній перекинулася машина з перепелами (фото, відео)
    На Окружній перекинулася машина з перепелами (фото, відео)
    На Окружній перекинулася машина з перепелами (фото, відео)
    На Окружній перекинулася машина з перепелами (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працював наряд патрульної поліції і карета швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюються.

    Як повідомлялося, 11 ввечері на площі Перемоги в Києві неуважний водій розбив два авто, що стояли на світлофорі.

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