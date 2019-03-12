На Окружній перекинулася машина з перепелами (фото, відео)



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Тушки перепелів виявилася на проїжджій частині і тротуарі Фото: Інформатор

У Ford під час руху лопнуло переднє колесо

У вівторок, 12 березня, на вулиці Заболотного в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Ford. У мінівена під час руху лопнуло переднє колесо, і машина перекинулася на повному ходу.

Аварія трапилася близько 6:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Ford, він рухався в першій смузі руху зі швидкістю не більше 70 кілометрів на годину. Несподівано переднє праве колесо автомобіля лопнуло. Водій не зміг впоратися з керуванням, і мінівен перекинувся.

В результаті аварії у Ford вилетіли заднє і бічні вікна. Чоловік перевозив тушки перепелів. Вся продукція виявилася на проїжджій частині і тротуарі.

На місці події працював наряд патрульної поліції і карета швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюються.

Як повідомлялося, 11 ввечері на площі Перемоги в Києві неуважний водій розбив два авто, що стояли на світлофорі.