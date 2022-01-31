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    Погода в Києві на три дні: чи варто готуватися до морозів та снігопадів

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    На дорогах і тротуарах очікується ожеледиця - Погода в Києві на три дні: чи варто готуватися до морозів та снігопадів
    На дорогах і тротуарах очікується ожеледиця
    фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

    В Укргідрометцентрі попереджають, що у понеділок у Києві та області дутиме сильний вітер

    Сьогодні вдень, 31 січня, в столиці йтиме лише невеликий мокрий сніг. Надалі опади малоймовірні. В Укргідрометцентрі попереджають, що у понеділок у Києві та області дутиме сильний західний вітер з поривами 15-18 метрів на секунду. Крім того, на дорогах і тротуарах очікується ожеледиця. Температура повітря вдень близько 0 градусів.

    У вівторок і середу очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі стовпчики термометрів покажуть до 7 градусів морозу, а вдень від 0 до -2. Дутиме західний, а потім південно-східний вітер 7-12 метрів на секунду.

    З четверга, 3 лютого, у Києві похолоднішає. Вдень уже буде до 4 градусів морозу. А у ніч на п’ятницю, 4 лютого до -11. В останній день робочого тижня стовпчики термометрів покажуть від 6 до 8 градусів морозу.

    Прогноз погоди від Укргідрометцентру

    Прогноз погоди від Укргідрометцентру

    Такого сильного снігопаду, який вкрив столицю минулого тижня, найближчим часом не передбачається. Вчора з наслідками негоди на дорогах Києва боролися 358 спецмашин.

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    Теги: прогноз погоди Київ повітря вітер
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    Погода в Києві на три дні: чи варто готуватися до морозів та снігопадів