Сніг та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 31 січня

Синоптики попереджають про пориви вітру у декількох областях

У понеділок, 31 січня, в частині України очікується помірний сніг. Також синоптики попереджають про пориви вітру. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом метеорологів, у понеділок в Україні випаде невеликий і помірний мокрий сніг. У південній частині та більшості західних областей вдень без істотних опадів. На дорогах триматиметься ожеледиця. Синоптики попереджають про пориви вітру 15-20 м/с.

У Центрі буде хмарно, але без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від -3 до0 С, а вдень стовпчики термометру показуватимуть від -1 до +2 С.

На Заході триматиметься мінлива хмарність і без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.Температура повітря вночі коливатиметься у межах -5 та -2 С, вдень стовпчики термометру показуватимуть -3...0 С.

На Півночі очікується похмура погода зі снігом. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від -5 до -2 С, а вдень від -3 до 0 С.

На Сході теж буде хмарно та випаде мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +1 до +4 С, удень від +2 до +5 С.

На Півдні прогнозують хмарну погоду без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від -2 до+1 С, а вдень від +3 до +6 С.

У Києві триматиметься похмура погода, але без істотних опадів. Вітер західний, 4-9 м/с.Температура повітря вночі від -4 до -1 С, вдень від -4 до -1 С.

В Карпатах вночі прогнозують значний сніг, а вдень невеликий. Пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень від 6 до 11 морозу.

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