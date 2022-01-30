«ThanksFriends». У Києві відбулася акція подяки країнам ЄС та НАТО за військову підтримку (фото, відео)

Українці зібралися на Майдані, аби подякувати партнерам за військову підтримку України

У києві на Майдані Незалежності проходить акція подяки міжнародним партнерам України за допомогу та підримку у протистоянні російській загрозі. Напередодні акцію анонсувала організація «Демократична Сокира».

«NLAW’и, Джавеліни, Байрактари, Стінгери та інша зброя, якою можна «покращувати» росіян – все це ми отримали від наших союзників. Від держав, які підтримують наші Збройні Сили перед загрозою російського окупанта. Ми вдячні громадянам Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Японії, Чехії, Данії, Нідерландів, Іспанії та Туреччини за те, що їхні податки були витрачені саме на допомогу Україні. Ми цінуємо цю допомогу, і хочемо, щоб ці люди побачили нашу вдячність. Хочемо, щоб вони знали: ми беремо цю зброю для захисту нашої землі від загарбників. Ми цінуємо те, що ці країна підтримують Україну. Бо це – сторона добра. А Росія – це Мордор, біль та ненависть», – йшлося у повідомленні.

На Майдані зібралися небайдужі українці із прапорами країн–союзників України та словами подяки їм.

«Зеленський не спроможний подякувати міжнародним партнерам за зброю. Але український народ – не дорівнює українська влада. Ми зібрались подякувати. Ми вдячні! Всіма мовами союзників. #ThanksFriends», – наголосили організатори акції.

До слова, вчора у столиці Франції небайдужі активісти зібралися на анонсовану напередодні мирну акцію проти агресії Росії та за мир в Україні. Учасники акції з прапорами та плакатами вийшли на площу Едмон Мішле у Парижі та висловили підтримку Україні.

Подібна акція відбулася і у нідерландській Гаазі. Учасники акції з прапорами та плакатами прийшли під будівлю Палацу миру – офіційну резиденцію Міжнародного суду ООН і Постійної палати третейського суду.