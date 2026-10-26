Пограбували жінку на зупинці у Києві: суд виніс суворий вирок двом грабіжникам

Коли жінка спробувала чинити спротив, один зі зловмисників замахнувся лезом біля її обличчя

У столиці суд виніс вирок двом чоловікам, які вчинили розбійний напад на 26-річну киянку. Зловмисники погрожували жінці ножем та відібрали у неї мобільний телефон. За скоєне кожен із них проведе за ґратами понад дев'ять років. Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком».

Як повідомили у поліції, оддин із нападників підійшов до 26-річної киянки, яка очікувала на автобус, та, погрожуючи ножем, вихопив із її рук мобільний телефон і передав спільнику. Коли жінка спробувала чинити спротив, зловмисник замахнувся лезом біля її обличчя, після чого обидва втекли.

Зупинка громадського транспорту, на якій стався злочин фото: Національна поліція України

Отримавши від потерпілої опис нападників, поліцейські негайно розпочали пошуки. Уже за кілька годин оперативники встановили місцеперебування та затримали обох чоловіків. Під час слідчих дій у них вилучили ніж, пневматичний пістолет і мобільний телефон потерпілої.

Телефон, викрадений злочинцями фото: Національна поліція України

«Затримані – це місцеві мешканці, 21-річний юнак та 50-річний чоловік, обидва з кримінальним минулим. Старший із них уже провів понад 10 років за ґратами за пограбування, а молодший на момент скоєння злочину перебував на іспитовому терміні за наркозлочин», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт скерували до суду.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

Суд визнав обох чоловіків винними у розбої. З урахуванням невідбутих частин покарання за попередніми вироками одного із засуджених ув’язнили на 9,5 років, іншого – на дев'ять років і два місяці. Обом призначили конфіскацію майна.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які вчинили розбійний напад на 29-річного чоловіка. Нападники жорстоко побили потерпілого та відібрали його речі. До правоохоронців звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що на вулиці Будівельників невідомі напали на її чоловіка. Як з'ясували слідчі, двоє неповнолітніх приятелів спровокували конфлікт із перехожим. Коли той спробував піти, аби уникнути сварки, підлітки наздогнали його, розпилили в обличчя сльозогінний газ та почали бити руками й ногами по голові та животу.