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До Києва вперше за вісім років прибули військові представники всіх країн НАТО

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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До Києва вперше за вісім років прибули військові представники всіх країн НАТО
Джузеппе Каво Драгоне очолив делегацію Військового комітету НАТО, яка прибула до Києва
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Делегація обговорить із керівництвом Генштабу ситуацію на полі бою та подальшу підтримку України

До Києва 7 жовтня прибули військові представники всіх 32 країн-членів НАТО. Делегацію Військового комітету Альянсу очолив його голова, адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

До складу делегації увійшли військові представники всіх 32 держав-членів Альянсу. Вони мають отримати від головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ актуальну оцінку ситуації на фронті та обговорити, як НАТО може надалі підтримувати Україну.

За словами Каво Драгоне, це перший за вісім років подібний офіційний візит Військового комітету НАТО до Києва.

Драгоне наголосив, що делегація прибула до Києва «у повному складі», назвавши це сигналом зміцнення зв'язків між НАТО та Україною. За його словами, Альянс продовжує підтримувати Україну на тлі російської агресії та гібридних дій проти країн НАТО.

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Під час перебування в українській столиці члени делегації також вшанували українських військових, зокрема тих, хто загинув або зазнав поранень.

«Тим, хто вважає, що вчиненням диверсій, кібератак і порушенням повітряного простору країн НАТО їм вдасться підірвати цю підтримку та нашу рішучість, я відповім: ви зазнаєте невдачі! Підтримка України з боку НАТО продовжує зростати, а наша єдність – міцніша, ніж будь-коли», – заявив Каво Драгоне.

Нагадаємо, 21 серпня головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий уперше провів розмову з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Тоді Драпатий повідомив, що в жовтні очікує на візит Військового комітету НАТО до України. Сторони також обговорили військову взаємодію та використання українського бойового досвіду в інтересах Альянсу.

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Теги: військові війна ЗСУ Генштаб Київ НАТО

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