Атака на Київ 30 вересня: стали відомі подробиці про загиблих та поранених

Дії військових РФ прокурорами Київської міської прокуратури кваліфіковано як воєнний злочин

Унаслідок нічної повітряної атаки російських окупантів у Святошинському районі Києва загинули двоє мешканок приватного будинку. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

За даними слідства, станом на 09:00 30 вересня відомо про загибель двох жінок віком 46 та 95 років. Ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали приватні будинки у Подільському та Святошинському районах столиці. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА зафіксовано у Голосіївському та Шевченківському районах.

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Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали приватні будинки у Подільському та Святошинському районах столиці фото: Київська міська прокуратура

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, вночі 30 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами та безпілотниками. У КМВА повідомили, що у Голосіївському районі виникло загоряння складської будівлі. В Оболонському районі внаслідок атаки сталося загоряння в приміщенні магазину.