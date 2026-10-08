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Атака на Київ 8 жовтня: кількість постраждалих зросла до 14 осіб, троє загиблих

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ 8 жовтня: кількість постраждалих зросла до 14 осіб, троє загиблих
Працівники Муніципальної охорони розгортають сигнальні стрічки на місці падіння уламків БпЛА в Голосіївському районі 
скриншот відео

Стан двох поранених лікарі оцінюють як тяжкий

Від початку доби 8 жовтня внаслідок ворожих атак у столиці загинули троє людей, ще 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера, восьмеро поранених наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень. Стан двох із них медики оцінюють як тяжкий.

На місцях влучань та падіння уламків ворожих БпЛА продовжують працювати екстрені та рятувальні служби. Наслідки чергової атаки уточнюються.

Нагадаємо, від самого ранку 8 жовтня російська армія безперервно атакує Київ ударними безпілотниками. Уранці уламки ворожого БпЛА впали на відкритій території в Голосіївському районі, де загинула одна людина.

Згодом у Солом'янському районі ворожий дрон влучив у чотириповерхову будівлю магазину – пожежу вдалося локалізувати, однак під час пошуково-рятувальної операції під завалами виявили тіла двох загиблих.

Окрім цього, у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків безпілотника спалахнули автомобілі. Загалом від початку доби у столиці загинули троє людей, а кількість поранених зросла до 14 осіб, з яких восьмеро перебувають у лікарнях, зокрема двоє – у тяжкому стані.

До слова, у Голосіївському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці знижено тиск у водопровідній мережі, а в окремих будинках можливе тимчасове припинення водопостачання. Як зазначають у компанії, перебої в роботі системи виникли через повторне знеструмлення окремих водопровідних об’єктів столиці.

Теги: дрон обстріл Київ

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