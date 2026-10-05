Суд оголосив вирок громадянину РФ, який до смерті забив ковшем літню киянку

Трагедія сталася у січні 2026 року в Дніпровському районі столиці

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва довела в суді вину 68-річного чоловіка в умисному вбивстві літньої знайомої. Злочинця засудили до восьми років позбавлення волі, однак прокурори готують апеляцію, адже наполягали на суворішому покаранні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Трагедія сталася у січні 2026 року в Дніпровському районі столиці. Між 85-річною жінкою та її 68-річним знайомим – громадянином Росії, який багато років проживає в Україні, – виник конфлікт. Жінка звинуватила чоловіка у неповерненні боргу.

Обурений звинуваченнями фігурант, який стверджував, що вже віддав гроші, схопив металевий ківш і завдав літній жінці 12 ударів по голові. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Знаряддя вбивства фото: Київська міська прокуратура

У суді прокурор просив призначити обвинуваченому дев'ять років ув'язнення. Оскільки суд призначив вісім років позбавлення волі, прокуратура готує апеляційну скаргу на це рішення.

Наразі засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо, поліцейські Гайсина Вінницької області затримали місцевого жителя, якого підозрюють у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень односельчанці. Злочин стався 12 вересня в одному з сіл району. За попередньою інформацією слідства, в ході сварки нетверезий 37-річний фігурант побив кулаками потерпілу та втік. Від отриманих травм 25-річна дівчина невдовзі померла у лікарні.