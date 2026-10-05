Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд оголосив вирок громадянину РФ, який до смерті забив ковшем літню киянку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Суд оголосив вирок громадянину РФ, який до смерті забив ковшем літню киянку
Засуджений перебуває під вартою
фото: прокуратура Києва

Трагедія сталася у січні 2026 року в Дніпровському районі столиці

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва довела в суді вину 68-річного чоловіка в умисному вбивстві літньої знайомої. Злочинця засудили до восьми років позбавлення волі, однак прокурори готують апеляцію, адже наполягали на суворішому покаранні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Трагедія сталася у січні 2026 року в Дніпровському районі столиці. Між 85-річною жінкою та її 68-річним знайомим – громадянином Росії, який багато років проживає в Україні, – виник конфлікт. Жінка звинуватила чоловіка у неповерненні боргу.

Обурений звинуваченнями фігурант, який стверджував, що вже віддав гроші, схопив металевий ківш і завдав літній жінці 12 ударів по голові. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Знаряддя вбивства
Знаряддя вбивства
фото: Київська міська прокуратура

У суді прокурор просив призначити обвинуваченому дев'ять років ув'язнення. Оскільки суд призначив вісім років позбавлення волі, прокуратура готує апеляційну скаргу на це рішення.

Наразі засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо, поліцейські Гайсина Вінницької області затримали місцевого жителя, якого підозрюють у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень односельчанці. Злочин стався 12 вересня в одному з сіл району. За попередньою інформацією слідства, в ході сварки нетверезий 37-річний фігурант побив кулаками потерпілу та втік. Від отриманих травм 25-річна дівчина невдовзі померла у лікарні.

Теги: Київ кримінал вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У серпні 2026 року правоохоронці викрили понад 90 шахрайських кол-центрів по всій країні
Індустрія виманювання грошей. «Як я працював у шахрайському колцентрі» Резонанс
7 вересня, 20:15
Атака на Україну, вибухи у РФ, США ухвалили «пекельні санкції» проти Росії: головне за ніч 17 вересня
Атака на Україну, вибухи у РФ, США ухвалили «пекельні санкції» проти Росії: головне за ніч 17 вересня
17 вересня, 05:55
Правоохоронці знали про операцію російських спецслужб, тому трагедії вдалося уникнути
У Києві суд виправдав жінку, яка відправила військовим посилку з вибухівкою
13 вересня, 21:16
Унаслідок російської атаки 11 вересня було пошкоджено офіс інженерної команди «Київстару» в Києві
Російська атака пошкодила будівлю з обладнанням «Київстар»
17 вересня, 15:21
Творча зустріч зі скульпторкою Алісою Забой у Київській картинній галереї
Куди сходити у Києві 21-27 вересня: дайджест культурних подій
19 вересня, 19:02
Кияни перечікують повітряну тривогу у підземному переході
Дослідники візуально показали, як реактивний терор змінив життя столиці (графіка)
24 вересня, 15:01
Останнім часом російські війська завдають ударів по столиці практично щоночі
Київ атакували реактивні безпілотники: у місті було чути вибухи
26 вересня, 03:43
Фрідріх Мерц прибув до Києва вранці 4 жовтня потягом
Зеленський показав перші кадри зустрічі з Мерцом у Києві
Вчора, 12:28
Знищений дроном приватний будинок у приватному секторі столиці
Атака на Київ 30 вересня: Кличко назвав кількість загиблих та поранених
30 вересня, 12:50

Новини

П’яний водій збив насмерть жінку у Голосіївському районі столиці
П’яний водій збив насмерть жінку у Голосіївському районі столиці
У Києві знизилася смертність від раку молочної залози: офіційні дані
У Києві знизилася смертність від раку молочної залози: офіційні дані
Запис до лікаря та пошук медзакладів: як скористатися новим чат-ботом у Києві
Запис до лікаря та пошук медзакладів: як скористатися новим чат-ботом у Києві
Суд оголосив вирок громадянину РФ, який до смерті забив ковшем літню киянку
Суд оголосив вирок громадянину РФ, який до смерті забив ковшем літню киянку
Столична прокуратура вимагає знести узбецький ресторан на Дніпровській набережній
Столична прокуратура вимагає знести узбецький ресторан на Дніпровській набережній
У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину з балкона восьмого поверху
У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину з балкона восьмого поверху

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
102K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
69K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
5 жовтня, 15:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua