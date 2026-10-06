У Дніпровському районі підлітки побили та пограбували перехожого: деталі від поліції

Після того як потерпілий знепритомнів, зловмисники забрали у нього два мобільні телефони, 5 тис. грн та документи

У Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які вчинили розбійний напад на 29-річного чоловіка. Нападники жорстоко побили потерпілого та відібрали його речі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

До правоохоронців звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що на вулиці Будівельників невідомі напали на її чоловіка. Як з'ясували слідчі, двоє неповнолітніх приятелів спровокували конфлікт із перехожим. Коли той спробував піти, аби уникнути сварки, підлітки наздогнали його, розпилили в обличчя сльозогінний газ та почали бити руками й ногами по голові та животу.

Після того як потерпілий знепритомнів, зловмисники забрали у нього два мобільні телефони, 5 тис. грн та документи.

У результаті проведених розшукових заходів оперативники спільно з аналітиками сектору кримінального аналізу встановили місцезнаходження фігурантів. Ними виявилися місцеві мешканці віком 16 та 17 років. Правоохоронці затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна фото: Національна поліція України

Під час обшуку у ділків вилучили гаджети потерпілого та балончик із сльозоточивим газом. Слідчі Дніпровського управління поліції Києва за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури столиці повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у столиці нетверезий чоловік вчинив напад на бригаду екстреної медичної допомоги, яка приїхала надати йому допомогу. У результаті екстрений медичний технік отримав травми обличчя, голови та грудної клітини.