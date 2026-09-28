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Чотири історичні будівлі Києва внесено до Держреєстру пам’яток України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чотири історичні будівлі Києва внесено до Держреєстру пам’яток України
Готель «Бліндер» (1889 р.) на вул. Нижній Вал, 19–21
фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА

Будівлі, внесені до Держреєстру пам’яток України, формують архітектурно-художній ансамбль столиці  

Міністерство культури внесло чотири історичні об'єкти Києва до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятки місцевого значення. Облікову документацію для цього підготувала команда Київського методичного центру (КНМЦ). Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА, інформує «Главком».

Зазначені будівлі формують архітектурно-художній ансамбль столиці та мають важливе значення для збереження її історичного обличчя. Серед них – споруда на вулиці Михайла Грушевського, а також об’єкти на Подолі.

Чотири історичні будівлі Києва внесено до Держреєстру пам’яток України фото 1
фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА

Офіційний статус пам’яток отримали наступні будівлі:

  • Будинок Секції суспільних наук НАН України (1960 р.) на вул. М. Грушевського, 4 – пам’ятка історії, де працювали відомі вчені та діячі культури;
  • Міська садиба купця І. Бліндера (кін. XIX – поч. XX ст.) на вул. Нижній Вал, 19–21 – пам’ятка архітектури та містобудування;
  • Готель «Бліндер» (1889 р.) на вул. Нижній Вал, 19–21 («Б») – пам’ятка архітектури, де готель розміщувався у 1899–1916 роках;
  • Житловий будинок із крамницями (1839 р.) на вул. Нижній Вал, 19–21 (літ. «А») – пам’ятка архітектури, яка зазнала кількох реконструкцій у XIX та XX століттях.

Внесення будівель до Державного реєстру нерухомих пам’яток забезпечує їм юридичний захист від знесення чи несанкціонованої перебудови, а також зобов’язує власників дотримуватися вимог пам’яткоохоронного законодавства.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, сталося влучання у будівлю Національної академії наук України, розташовану у Шевченківському районі Києва.

До слова, столична прокуратура звернулася до суду з позовом про зобов’язання власника будівлі «Флігель садиби київського війта Григорія Киселівського» розташованого на Подолі, виконати вимоги законодавства у сфері охорони спадщини. У 2024 році будівлю внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини міста, а охоронний договір так і не укладено. 

Теги: Київ архітектура місцева влада

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