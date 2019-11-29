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    Поліцейські затримали киянина, коли той робив «закладки» наркотиків (фото)

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    27-річний киянин розповсюджував наркотики - Поліцейські затримали киянина, коли той робив «закладки» наркотиків (фото)
    27-річний киянин розповсюджував наркотики
    Фото: Нацполіція

    Молодик займався розповсюдженням наркотиків, залишаючи клієнтам «закладки»

    На вулиці Здолбунівській у Дарницькому районі Києва дільничні офіцери поліції затримали підозрілого чоловіка, при поверхневій перевірці якого виявили та вилучили дев’ять пакунків із речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на наркотики.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місці події слідчо-оперативна група встановила, що поліетиленові пакетики чоловік намагався сховати на території, оскільки займався розповсюдженням наркотиків шляхом «закладок». Також поліцейські з’ясували, що до затримання він встиг зробити майже 20 «закладок» потенційним клієнтам.

    Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець. Вилучені речовини направлено на проведення відповідної експертизи.

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    Поліцейські затримали киянина, коли той робив «закладки» наркотиків (фото)
    Поліцейські затримали киянина, коли той робив «закладки» наркотиків (фото)
    Поліцейські затримали киянина, коли той робив «закладки» наркотиків (фото)
    Поліцейські затримали киянина, коли той робив «закладки» наркотиків (фото)

    Слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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