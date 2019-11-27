СБУ викрила нарколабораторії з щомісячним обігом у два млн



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Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили підготовлені до продажу психотропні речовини, обладнання для їх виготовлення Фото: пресцентр СБУ

У Запоріжжі нарколабораторію зловмисники облаштували у квартирі

Служба безпеки України припинила діяльність двох нарколабораторій із виробництва психотропів, які діяли у південних областях.

Про це 27 листопада повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що у Запоріжжі четверо місцевих мешканців організували наркобізнес із виробництва та збуту метамфетаміну. Нарколабораторію вони облаштували у квартирі одного із учасників групи.

«Прекурсори для виробництва замовляли через інтернет. Оптові партії готового товару торгівці постачали дилерам. За попередньою інформацією, щомісяця з «конвеєра» нарколабораторії сходило до двох кілограмів психотропної речовини на суму понад мільйон гривень за розцінками чорного ринку», - розповіли в СБУ.

Зазначається, що під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили підготовлені до продажу психотропні речовини, обладнання для їх виготовлення, велику кількість прекурсорів та чорнові записи з даними про замовників та наркотрафік.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України триває слідство.

Також СБУ викрила нарколабораторію із мільйонним оборотом на Миколаївщині. «Виробничі потужності» зловмисники обладнали в приватній садибі в одному із населених пунктів Новобузького району.

«Компоненти для виробництва психотропів вони замовляли через інтернет за кордоном та в Україні. Товар збували особисто через так звану систему «закладок», один із месенджерів, а також відправляли дилерам поштою в Одеську, Запорізьку та Кіровоградську області. Крім того, вони облаштували кілька теплиць із коноплею у цьому ж районі. Кошти за товар ділки отримували на спеціально відкриті банківські рахунки», - заявили в СБУ.

У ході обшуків у нарколабораторії вилучено півтора кілограма різних психотропів, кілограм марихуани, обладнання для виготовлення наркотиків, вогнепальну та холодну зброю, засоби зв’язку, гроші, отримані від збуту наркотиків в еквіваленті 250 тисяч гривень, та ще понад 500 тисяч гривень на банківських рахунках.

Наразі п’ятьом жителям Миколаєва повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 ККУ.