Поліція затримала киянина, що збував наркотики через телеграм-канал (фото, відео)



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Поліція направила вилучені заборонені речовини на проведення експертизи Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили у зловмисника канабіс та амфетамін

Працівники Шевченківського управління поліції Києва затримали хлопця за збут наркотичних засобів та психотропних речовин. У нього виявили амфетамін та канабіс, які направили на проведення експертних досліджень.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Молодик створив власний телеграм-канал, через який розповсюджував наркотики.

«Ми встановили, що йому надходили смс-повідомлення про замовлення заборонених речовин, яке він віддав із рук у руки. Правопорушника, 1995 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.