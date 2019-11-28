  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція затримала киянина, що збував наркотики через телеграм-канал (фото, відео)

    • Розсилка
    Поліція направила вилучені заборонені речовини на проведення експертизи - Поліція затримала киянина, що збував наркотики через телеграм-канал (фото, відео)
    Поліція направила вилучені заборонені речовини на проведення експертизи
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці вилучили у зловмисника канабіс та амфетамін

    Працівники Шевченківського управління поліції Києва затримали хлопця за збут наркотичних засобів та психотропних речовин. У нього виявили амфетамін та канабіс, які направили на проведення експертних досліджень.

    Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    Молодик створив власний телеграм-канал, через який розповсюджував наркотики.

    «Ми встановили, що йому надходили смс-повідомлення про замовлення заборонених речовин, яке він віддав із рук у руки. Правопорушника, 1995 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Поліція затримала киянина, що збував наркотики через телеграм-канал (фото, відео)
    Поліція затримала киянина, що збував наркотики через телеграм-канал (фото, відео)
    Поліція затримала киянина, що збував наркотики через телеграм-канал (фото, відео)

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

    Фігуранту загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Національна поліція України Київ кримінал наркотики кияни злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ