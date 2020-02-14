Поліція імітувала вбивство співробітниці Академії СБУ, аби затримати чоловіка-замовника та «кілера»



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Фото: СБУ

Життя колишньої дружини чоловік оцінив у тисячу доларів

Співробітники Служби безпеки України попередили замовне вбивство співробітниці Національної академії Служби. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними служби, колишній чоловік співробітниці Академії Служби розшукував кілера для її вбивства. З жінкою у замовника тривають судові суперечки щодо визначення місця проживання спільної дитини та виплати аліментів.

Правоохоронці здійснили у Києві імітацію зникнення та обстановки вбивства жертви, після чого повідомили замовника про його виконання. Життя дружини він оцінив в 1 тис. доларів.

Співробітники СБ України затримали колишнього чоловіка одразу після перерахування останньої суми коштів за виконану роботу в одному із райцентрів Кіровоградщини.

«У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.