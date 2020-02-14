На засновника Ланет, відомого бізнесмена Мазура, було скоєно замах



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Віктор Мазур звернувся у поліцію, і 5 лютого було винесено ухвалу про відкриття кримінального провадження

В сторону будинку Віктора Мазура невідомі кинули бойову гранату. На думку бізнесмена, атака може бути пов'язана з протистоянням з каналом NewsOne, за яким стоїть Віктор Медведчук

В сторону будинку співвласника групи компаній Ромсат і засновника Мережі Ланет Віктора Мазура кинули бойову гранату. Про це йдеться у повідомленні пресслужби мережі Ланет.

Інцидент стався 4 лютого 2020 року.

Вибух вибив вікна, уламки зіпсували стіни фасаду.

Сліди від осколків на будинку Віктора Мазура після нападу

В результаті події ніхто не постраждав.

Мазур звернувся в поліцію, і 5 лютого було винесено ухвалу про відкриття кримінального провадження.

Правоохоронці кваліфікували справу за статтею «хуліганство». Але, на думку Мазура, це не хуліганство. Його адвокат Сергій Дешунін розповів, що камера відеоспостереження зафіксувала, як під будинок приїхав автомобіль, з нього вийшли люди, жбурнули гранату в будинок і швидко зникли.

Друга версія - бізнес-конфлікт. Віктор Мазур заявляє, що бізнес-конфліктів у нього на даний момент немає, окрім протистояння з телеканалом NewsOne, яке було в минулому році. З початку цього року провайдер Мережа Ланет припинив трансляцію даного каналу. За словами Мазура, менеджери NewsOne переконували його, що відновити трансляцію каналу - в його особистих інтересах. Так, один з менеджерів NewsOne Ярослав Латко недавно наполегливо умовляв його провести зустріч з представниками каналу, «тому що буде пізно». Зустріч з керівництвом каналу, яка повинна була відбутися 4 лютого (в цей же день ввечері прилетіла граната), Мазур скасував.

На думку Сергія Дешуніна, адвоката Віктора Мазура, зв'язок може бути і непрямий: у каналу є своя аудиторія, і якісь радикально налаштовані люди могли вирішити таким чином вплинути на ситуацію.

СЕО Ланет Маріан Івасюк вважає, що зв'язок між інцидентом з будинком Мазура і конфліктом з NewsOne прямий.

За словами Дешуніна, він і Віктор Мазур розглядають можливість подання заяви в поліцію або СБУ з проханням змінити кваліфікацію події на «терористичний акт». Оскільки мова йде про напад із застосуванням зброї - а це явно не хуліганські мотиви. Сергій Дешунін передбачає, що у зловмисників були політичні і громадянські міркування через позицію, яку займає Віктор Мазур.

Мазур висловив побоювання, що справу можуть зам'яти, так як за NewsOne стоїть дуже впливова фігура - Віктор Медведчук, голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя».

Зараз Віктор Мазур переглядає підхід до особистої безпеки та проводить консультації зі спеціалізованими експертами.