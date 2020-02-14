У Дніпрі СБУ підозрює в отриманні хабарів керівника Центру радіаційної безпеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресцентр СБУ

Під час проведення слідчих дій за місцями роботи та проживання чиновника правоохоронці вилучили майже 500 тис. грн, ймовірно одержаних від протиправної діяльності

Співробітники Служби безпеки України підозрюють в отриманні систематичних хабарів керівника обласного Центру радіаційної безпеки та медичної радіології Дніпропетровщини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що власник однієї з приватних медичних клінік придбав нове рентгенологічне обладнання і мав отримати дозвіл для медперсоналу на роботу з приладом. Він офіційно звернувся до Центру, який забезпечує проходження лікарським персоналом спеціальних курсів із заходів безпеки під час роботи з рентген-апаратами. За версією слідства, керівник контролюючої структури запропонував вирішити питання неофіційно. За гроші він гарантував швидке проходження учбового курсу та гарантовану здачу заліків медперсоналом.

Правоохоронці задокументували отримання посадовцем у робочому кабінеті 12 тис. грн від власника клініки.

Під час проведення слідчих дій за місцями роботи та проживання чиновника правоохоронці вилучили майже 500 тис. грн, ймовірно одержаних від протиправної діяльності.





За попередньою інформацією, посадовець систематично отримував грошову винагороду за проходження курсів безпеки не лише з місцевих медустанов, а й «допомагав» з вирішенням цього питання представникам інших областей України.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України керівнику контролюючого органу повідомлено про підозру.

Заходи із викриття правопорушника проводилось під процесуальним керівництвом Дніпропетровської місцевої прокуратури №1.