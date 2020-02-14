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    У Дніпрі СБУ підозрює в отриманні хабарів керівника Центру радіаційної безпеки

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    У Дніпрі СБУ підозрює в отриманні хабарів керівника Центру радіаційної безпеки
    Фото: пресцентр СБУ

    Під час проведення слідчих дій за місцями роботи та проживання чиновника правоохоронці вилучили майже 500 тис. грн, ймовірно одержаних від протиправної діяльності

    Співробітники Служби безпеки України підозрюють в отриманні систематичних хабарів керівника обласного Центру радіаційної безпеки та медичної радіології Дніпропетровщини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що власник однієї з приватних медичних клінік придбав нове рентгенологічне обладнання і мав отримати дозвіл для медперсоналу на роботу з приладом. Він офіційно звернувся до Центру, який забезпечує проходження лікарським персоналом спеціальних курсів із заходів безпеки під час роботи з рентген-апаратами. За версією слідства, керівник контролюючої структури запропонував вирішити питання неофіційно. За гроші він гарантував швидке проходження учбового курсу та гарантовану здачу заліків медперсоналом.

    Правоохоронці задокументували отримання посадовцем у робочому кабінеті 12 тис. грн від власника клініки.

    Під час проведення слідчих дій за місцями роботи та проживання чиновника правоохоронці вилучили майже 500 тис. грн, ймовірно одержаних від протиправної діяльності.

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    У Дніпрі СБУ підозрює в отриманні хабарів керівника Центру радіаційної безпеки
    У Дніпрі СБУ підозрює в отриманні хабарів керівника Центру радіаційної безпеки
    У Дніпрі СБУ підозрює в отриманні хабарів керівника Центру радіаційної безпеки
    Фото: пресцентр СБУ


    За попередньою інформацією, посадовець систематично отримував грошову винагороду за проходження курсів безпеки не лише з місцевих медустанов, а й «допомагав» з вирішенням цього питання представникам інших областей України.

    Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України керівнику контролюючого органу повідомлено про підозру.

    Заходи із викриття правопорушника проводилось під процесуальним керівництвом Дніпропетровської місцевої прокуратури №1. 

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