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    У Києві в усіх супермаркетах «Сільпо» шукають вибухівку

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    <p>Евакуація почалася в зв'язку з повідомленням аноніма про замінування</p> - У Києві в усіх супермаркетах «Сільпо» шукають вибухівку

    Евакуація почалася в зв'язку з повідомленням аноніма про замінування

    Фото: Громадське

    Анонім не вказав, за якою адресою закладена вибухівка, поліцейські будуть перевіряти всі магазини мережі.

    У Києві евакуйовують всі супермаркети «Сільпо» у зв'язку з повідомленням аноніма про замінування. Про це повідомляє поліція столиці.

    Повідомляється, що інформація про вибухівку в магазинах надійшла в Службу безпеки України. Однак у зв'язку з тим, що анонім не вказав, за якою адресою закладена вибухівка, поліцейські будуть перевіряти всі магазини мережі.

    Також зазначається, що для максимально оперативного відпрацювання супермаркетів створено кілька груп правоохоронців, які увійшли вибухотехніки і кінологи.

    Поліцейські кажуть, що виклик щодо замінування надійшов близько 19:10.

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