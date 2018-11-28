У Києві в усіх супермаркетах «Сільпо» шукають вибухівку



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Евакуація почалася в зв'язку з повідомленням аноніма про замінування Фото: Громадське

Анонім не вказав, за якою адресою закладена вибухівка, поліцейські будуть перевіряти всі магазини мережі.

У Києві евакуйовують всі супермаркети «Сільпо» у зв'язку з повідомленням аноніма про замінування. Про це повідомляє поліція столиці.

Повідомляється, що інформація про вибухівку в магазинах надійшла в Службу безпеки України. Однак у зв'язку з тим, що анонім не вказав, за якою адресою закладена вибухівка, поліцейські будуть перевіряти всі магазини мережі.

Також зазначається, що для максимально оперативного відпрацювання супермаркетів створено кілька груп правоохоронців, які увійшли вибухотехніки і кінологи.

Поліцейські кажуть, що виклик щодо замінування надійшов близько 19:10.