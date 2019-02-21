Поліція оголосила у розшук чотирьох активістів за штурм відділку у Києві



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9 лютого біля Подільського управління поліції сталися сутичка між активістами і правоохоронцями

Повідомлення про підозру поліція не змогла вручити особисто

Чотирьох підозрюваних в нападі 9 лютого на Подільський райвідділ поліції Києва оголосили в розшук. Про це у Facebook повідомив юрист Масі Найєм.

За його словами, через тиждень після подій правоохоронці повідомили про підозру, але особисто повідомлення нікому не вручили.

«Повістки були за день до допиту (а не за три), оголосили в розшук: до одного зайшли в будинок, але не вручили, тому що (його - ред.) не було, другий не відчиняв двері (не було вдома), у третього залишили підозру в тамбурі, у четвертого підозру надіслано листом», - заявив Масі Найєм.

Нагадаємо, 9 лютого активістів, які були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією.

Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

У вівторок, 12 лютого, Печерський суд столиці на 2 місяці заарештував працівника поліції Василя Мельникова, який підозрюється у перевищені повноважень під час затримання порушників правопорядку біля Подільського управління поліції. Проте, його відпустили під заставу. За нього вніс 115 тисяч гривень кандидат у президенти від «Соціалістичної партії України» Ілля Кива.