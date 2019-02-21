Активісти: до вбивства Гандзюк причетний генерал Нацполіції



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Керівник Нацполіції Херсонської області Артур Мєріков

Генерал Мєріков начебто попередив підозрюваного в організації вбивства Левіна про те, що за ним ведеться спостереження

Ініціативна групу «Хто замовив Катю Гандзюк?» повідомляє, що до вбивства радниці мера Херсона причетний діючий керівник Нацполіції Херсонської області Артур Мєріков.

Про це йдеться у повідомленні ініціативи у Facebook.

«Саме Мєріков попередив кримінального авторитета Олексія Левіна (Москала) про те, що за ним ведеться спостереження і йому краще виїхати. Попередив через батька, вбивцю-рецидивіста Москала-старшого», - зазначається у повідомленні.

Наступного дня після отримання інформації від Мєрікова Левін (Москал) втік у Домінікану. За словами активістів, про це їм стало відомо з декількох джерел.

«За нашими даними, зараз керівництво Нацполіції збирається відсторонити Артура Мєрікова з посади начальника. Його місце з приставкою «в.о.» займе його нинішній зам Микола Цап», - додали активісти.

За їхньою інформацією, Левін безпосередньо організовував вбивсто Каті Гандзюк на замовлення Владислава Мангера, Євгена Рищука та Андрія Гордеєва.

Брат Артура Мєрікова - Вадим, екс-депутат Верховної ради, входив до фракції «Народний Фронт», колишній губернатор Миколаївської області.

«Безпосередній підлеглий Мєрікова, Сергій Курділов, є кумом керівнику групи виконавців Торбіна (Опера). Він організовував покривання реальних злочинців і вів слідство хибним шляхом», - пояснили в ініціативі.

«Курділов, під чиїм наглядом поліція намагалась повісити справу на стрілочника, як і десятки інших правоохоронців (слідчих, оперативних співробітників), що фальсифікували цю справу, продовжують служити в лавах поліції. Їх просто «сховали» подалі від Главку в районних відділках поліції Херсонщини», - додають активісти.

17 жовтня президент Петро Порошенко присвоїв Артуру Мєрікову спеціальне звання «генерала поліції третього рангу». В цей час Гандзюк знаходилась в Київському опіковому центрі. Мєріков повинен був отримати погони генерала на День Незалежності.

«Але після повного саботажу розслідування херсонською поліцією і затриманням невинного Новікова, з генеральськими зірочками в Києві вирішили почекати. Чекали менше двох місяців», - зазначили активісти.

«Але нас цікавить інше. Чи буде Мєріков затриманий і чи побачимо ми його на лаві підсудних за покривання особливо тяжкого злочину?», - резюмується у повідомленні.

Раніше Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

11 лютого голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. За версією слідства, він причетний до замовного вбивства з особливою жорстокістю.

15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством. Мангер вийшов на роботу.

Як повідомлялося, 21 лютого суд розгляне скаргу захисту на запобіжний захід Мангеру.