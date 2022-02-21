Поліція оточила будинок Медведчука у Києві (фото)

Правоохоронці отримали інформацію, що з будинку нардепа вивозять речі

У Києві під маєтком нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука ввечері помічено незвичну активність. По-перше, там зараз чергує поліція, яка також перекрила прилеглу вулицю. По-друге, будинок оточили численні охоронці (ймовірно охоронної компанії «Шторм», яку пов’язують із нардепом). Про це повідомляє видання Bihus.Info.

Під маєток Медведчука зігнали натовпи тітушок і поліції

«За словами очевидців, з маєтку вивозили якісь речі. Втім, коли журналісти прибули на місце, то зустріли лише натовпи охорони і поліції, яка блокує виїзди і вже обшукала запарковане у дворі будинку авто», – повідомляють журналісти з місця подій.

Під маєток Медведчука зігнали натовпи тітушок і поліції

Чи перебуває сам нардеп у маєтку поки невідомо.

За інформацією «Слідство.інфо», удень 21 лютого до маєтку прибуло кілька автомобілів та мінівенів, на які нібито вантажили майно нардепа, зокрема бронежилети та зброю.

За даними джерел ЗМІ в правоохоронних органах, силовикам надійшла оперативна інформація про підозрілий рух біля будинку Медведчука. На місце направили кілька екіпажів поліції – простежити, щоб фігурант залишався під домашнім арештом, як це постановив суд.

19 лютого стало відомо, що дружина Медведчука Оксана Марченко втекла до Білорусі.

Нагадаємо, на початку січня суд продовжив арешт Медведчуку.

Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

До слова, нещодавно Медведчук поскаржився, що його доньку не впустили у Швейцарію на навчання. Зазначимо, що похресниця Путіна, Дарина Медведчук рідко з'являється на публіці. Її мати, Оксана Марченко, дуже рідко оприлюднює спільні світлини.

Як відомо, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.

Раніше журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.







