Військовий експерт пояснив, навіщо Кремль влаштував евакуацію «ДНР» та «ЛНР»
«Йде створення фону для воєнної операції та ескалації на Донбасі»
Евакуюючи жителів «ДНР» та «ЛНР», Росія створює фон для ескалації на Донбасі. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив Координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.
«Іде створення фону для воєнної операції та ескалації на Донбасі. Щоб стало незрозуміло, хто що робить і за чиєю ініціативою відбувається агресія. Це дозволяє Кремлю діяти під «чужим прапором». Але Захід вже не вірить у всі ці «приколи», тому головний адресат цієї операції – це російське населення, бо популярність війни в Росії наразі не є високою», – вважає експерт.
За словами Машовця, багатьох громадян з «республік» можуть евакуювати просто, аби не було витоку від них інформації.
18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу». Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник. Згодом в окупованому Донецьку було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах. Соцмережі опублікували відео, на якому видно, що мешканці окупованого Донецька начебто виїжджають з міста. Також повідомляється про величезні черги у продовольчих магазинах. Водночас стало відомо, що чоловіків від 18 до 58 років припинили випускати з території так званих республік, окупованих Росією.
Читачі «Главкома» на окупованих територіях повідомляють, що місцеві ЗМІ не мусують тему евакуації, а окупаційна адміністрація не вживає жодних заходів для масового інформування всередині «республік». З цього можна зробити висновок, що повідомлення про «евакуацію» стосуються зовнішньої аудиторії, зокрема для нагнітання паніки в самій Україні і тримання в тонусі росіян.
Кремлівські ЗМІ показали, як перші автобуси з евакуйованими жителями окупованих територій Донбасу вже прибули до Росії. Поліція супроводжує людей до місць розміщення. Російське телебачення запевняє, що обстановка у пункті пропуску в Ростовську область – спокійна. За даними МНС Росії, кордон Ростовської області вже перетнули понад 80 автобусів із самопроголошених «республік» бойовиків.
Проте у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.
Тим часом мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад. «Нах**, ви тут потрібні, валіть назад», «А під пулі підуть наші солдати строгкової служби», «Нехай воюють за свою країну», «Це зарплати упадуть», – пишуть у соцмережах у коментарх росіяни.
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