Медведчук поскаржився, що його доньку не впустили у Швейцарію на навчання

Кум Путіна обурився на західний світ, який перешкоджає його донці отримати освіту в одному із найдорожчих університетів Європи

Доньці нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, анулювали візу, яку вона отримала для навчання в Женевському університеті в Швейцарії. Про це розповів у своєму відеоблозі журналіст Денис Казанський і опублікував фрагменти інтерв'ю Медведчука, в якому той говорить про ситуацію.

«Донька закінчила школу в Україні. В Києві. І поступила, здала іспити до Женевського університету. Звернулася у посольство, отримала навчальну візу. Все було нормально і на початку вересня вона збиралася їхати на заняття. Буквально за два дні до поїздки її повідомили про те, що її віза анульована... Західний світ проявив себе. Так, я виступаю проти зовнішнього управління. Зовнішнього управління Сполучених Штатів і Заходу. І буду виступати...», – обурився кум Путіна.

Скандальна заява Медведчука Автор: Denis Kazanskyi

Журналіст здивувався, чому донька проросійського політика не обрала ВУЗ у Барнаулі або Кабардино-Балкарії, на просторах батьківщини як хрещеного, так і рідного тата. А натомість хотіла вчитися на Заході, ідеали якого так дратують її батька.

Зазначимо, що похресниця Путіна, Дарина Медведчук рідко з'являється на публіці. Її мати, Оксана Марченко, дуже рідко оприлюднює спільні світлини.

Як відомо, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.

До слова, журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.

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