Суд продовжив арешт Медведчуку

Кума Путіна підозрюють у неазконних поставках вугілля з ОРДЛО

Суд продовжив термін запобіжного заходу лідерові партії «Опозиційна платформа – За життя», депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку. Про це в сервісі Telegram повідомив його колега по фракції, колишній генеральний прокурор України Ренат Кузьмін.

Він пише, що Медведчуку продовжили домашній арешт з 6 до 10 місяців, рішення ухвалив 10 січня Печерський районний суд Києва.

Кузьмін називає рішення суду незаконним. За його словами, Медведчука не мають права залишати під домашнім арештом більше, ніж на шість місяців. Він також вказує, що на засіданні суду були відсутні прокурори Офісу генпрокурора.

В Офісі генпрокурора розповіли, що йдеться про провадження щодо постачання вугілля з ОРДЛО і строк арешту Медведчуку продовжили на 60 днів.

Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

До слова, нещодавно Медведчук поскаржився, що його доньку не впустили у Швейцарію на навчання. Зазначимо, що похресниця Путіна, Дарина Медведчук рідко з'являється на публіці. Її мати, Оксана Марченко, дуже рідко оприлюднює спільні світлини.

Як відомо, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.

Раніше журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.

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