Журналісти показали палац Медведчука: із власною церквою, перукарнею та шубосховищем (фото, відео)

Кум Путіна реконструює родинний маєток під Києвом

Поки голова політради ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук перебуває під домашнім арештом через обвинувачення у державній зраді, виявилося, що у його головному маєтку – у лісі на півночі Києва – тривав ремонт. Про це йдеться в розслідуванні «Радіо Свобода».

Журналісти «Схем» отримали у своє розпорядження унікальні креслення – плани всіх поверхів палацу Віктора Медведчука. Цей будинок звели на колишній території державних дач. Території, яку приватизували на початку 2000-х, за свідченнями екскерівника Фонду держмайна Михайла Чечетова – незаконно, через тиск особисто Віктора Медведчука.

Маєток має більше сотні окремих приміщень площею понад дві тисячі квадратних метрів. Це два ліфти, шубосховище, басейн, масажна, перукарня, тренажерна зала, склад картин, камінна, кімнати для покоївок, пункт спостереження охорони, власна церква та ще ціла низка об’єктів, які забезпечують спокій, комфорт та, мабуть, відчуття розкоші родині проросійського політика. Дружина Медведчука Оксана Марченко і сама заявляла про готовність на весь світ розповісти про їхній стиль життя, щоправда називаючи його простим і невибагливим.

То який він – палац кума Путіна?

Насправді спочатку «Схеми» хотіли показати тих, хто відвідує Віктора Медведчука вдома. Він сьомий місяць перебуває у будинку за високими деревами на вулиці Медвинській у Києві.

А потім виникло, здавалось би, логічне запитання. А чому це Віктор Медведчук взагалі проводить домашній арешт у будинку на Медвинській у столиці, а не у своєму відомому маєтку під Києвом?

Політик же сам зізнавався, що мешкає у Пущі-Водиці. Тож «Схеми» вирішили пошукати відповідь на це запитання. І відповідь знайшли. Але, крім цього, знайшли ще й низку дивних об’єктів у маєтку кума Путіна у лісі. Серед них – церква, приміщення для ялинкових іграшок і секретна кімната.

Маєток у Пущі-Водиці

Маєток Медведчука біля історичної місцевості Пуща-Водиця зведений так, що до нього не можна підcтупитися: ні з землі, ні з повітря. Під’їзд до маєтку – це таке собі КПП із пунктом спостереження і високими воротами.

Небо над будинком теж тривалий час було недоступним. У 2020 році журналісти «Схем» намагалися запустити безпілотник над територією кума Путіна. Але безуспішно. Схоже на те, що охорона політика використовує техніку, що створює перешкоди для дрона.

Однак союзником «Схем» став науковий прогрес. Виявилося, що з часу останньої спроби з’явилося нове покоління безпілотників – з більшою потужністю та кращою оптикою відеокамер.

Один з таких апаратів вдалося підняти над територією родинного маєтку Віктора Медведчука. І те, що зафіксував безпілотник, пояснило, чому політик відбуває арешт не тут.

Суркіси, Медведчук і тиск на Чечетова

Перед тим, як показати, що зафіксував безпілотник, варто розповісти, як у Віктора Медведчука з’явився палац поблизу Пущі-Водиці. Його головний маєток. Головний, бо у власності компаній родини Медведчука схожих, але менших об’єктів, щонайменше чотири.

Ділянка, де зараз розташований будинок, ще з радянських часів була частиною комплексу державних дач «Пуща-Водиця» (на півночі Києва).

Однак у листопаді 2002-го уряд видав розпорядження, яким вилучив частину території площею 22 гектари і розпорядився продати цю землю футбольному клубу «Динамо».

ФК «Динамо» на той час уже був під контролем братів Суркісів, а Адміністрацію президента Леоніда Кучми за пів року до цього очолив їхній соратник Медведчук.

І навряд чи це рішення ухвалювалося без його впливу. На користь такої версії видання «Історична правда» наводить документ – нібито явку з повинною, датовану 2005-м роком, нині покійного колишнього голови Фонду держмайна Михайла Чечетова. У ній ідеться, що приватизація держдач відбувалася під тиском Віктора Медведчука.

«Чечетов усе докладно виклав у цій явці з повинною, і у своїх поясненнях. Він чітко вказує, що Віктор Медведчук вчиняв психологічний тиск на нього, коли Михайло Чечетов очолював Фонд державного майна України. Так само чинив психологічний тиск, вимагав у нього підписати відповідні договори і передати власність держави в Пущі Водиці у власність ФК «Динамо» (Київ), після чого Віктор Медведчук та брати Суркіси отримали контроль над державною землею», – зазначає юрист Олег Симороз, який ознайомився з документами.

Менше з тим, схоже, у 2005-му щось змінювати було уже пізно. Якщо у 2000-му на ділянці не було майже нічого, то у 2005-му – все змінилося до невпізнаваності. Територію поділили і забудували.

Брати Суркіси та Віктор Медведчук стали власниками величезних маєтків. І сусідами.

Політ над «гніздом» кума Путіна

Тепер варто повернутися до польоту над будинком кума Путіна. Коли безпілотник підлетів ближче, вдалось помітити, що на штучній водоймі спустили воду, а довкола будинку встановлено риштування. Маєток ремонтують.

Джерела «Схем» серед народних депутатів це підтвердили. І у зв’язку з цим виникла ще одна низка запитань. Головне з яких – яким чином і чиїм коштом ремонтують будинок? Адже з 19 лютого 2021 року Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко перебувають під санкціями.

І ці санкції, за словами Оксани Марченко, настільки суворі, що позбавили елементарних благ.

«Сьогодні мені прийшло сповіщення, що я не можу музику… Продовжити підписку на музику, бо в мене заблоковані карти», – поскаржилася вона в ефірі одного з телеканалів 1 березня 2021 року і додала: «Ми дуже просто живемо. Мені хочеться розповісти усьому світу, яка ми проста класна родина насправді, бо ми невибагливі. Хто нас знає – у нас все просто».

У процесі розслідування «Схемам» вдалося отримати просто-таки унікальні документи – креслення маєтку кума Путіна. На чотирьох аркушах, які використовуються під час проведення ремонту маєтку, – докладні плани чотирьох поверхів. І те, що журналісти побачили, навряд чи відповідає визначенню «невибагливі».

Підземелля Медведчука: шубосховище і картиносховище

Отже, підземелля маєтку, цокольний поверх. У правому крилі розташована кімната для покоївок. Тут все просто: два ліжка і душова з туалетом. Сусідня кімната – пральня. По діагоналі – приміщення майже в чотири рази більше. Це окремий гардероб для суконь. Як відомо з декларації, в Оксани Марченко суконь лише від Dolce&Gabbana 34 одиниці.

Є окреме приміщення для зберігання картин – їх у подружжя 530, і це без врахування 227 ікон. 14 іранських та 10 італійських килимів, мабуть, зберігаються на складі килимів. Він, поруч зі складом валіз, складом скатертин та шубною. Так, тут є окрема кімната для зберігання шуб. Ліве крило цокольного поверху складається з житлового блоку М і житлового блоку Ж.

Щодо цього є два припущення: або це кімнати для чоловічого і жіночого персоналу, або два бункери.

Північніше розташована зона відпочинку: гідромасажна, масажна, сольова кімната, зона гідромасажних ванн із приміткою «узгоджується із замовником» і технічна зона. Є окрема кімната площею 28 квадратних метрів, підписана як «склад ялинкових іграшок».

Перукарня, масажна, басейн і секретна кімната

Одразу за головними дверима першого поверху – зала на 95 квадратів з ліфтом. Зліва – їдальня. За їдальнею – сходи у винний погріб, кухня і сервізна. Сервізна, мабуть, необхідна для зберігання сервізу Fabergé на 12 персон та сервізу «Гермес» на 24 персони, згаданих у декларації Медведчука.

А далі – зона тих, хто обслуговує будинок: для них окремий вхід, рецепція, кімната охорони та службовий ліфт. Справа – кабінет Оксани Марченко. Тут можна, наприклад, записувати блоги.

У правому крилі є кімнати і санвузли з абревіатурою ГБ. Можна припустити, що це гостьовий блок. За ним – кедровий гардероб. Він має два рівні. Кожен – по 30 квадратних метрів.

Кабінет Віктора Медведчука має площу 45 квадратних метрів. У кабінеті кума Путіна є «хитринка» – секретна кімната на 11 квадратів. На цьому ж поверсі розташована камінна зала.

Тренажерна зала на плані – поруч із власною перукарнею.

Якщо хочеться масажу, але не хочеться спускатися на цокольний поверх, є ще одна масажна, а також сауна, хамам і кімната відпочинку. І, звичайно ж, басейн довжиною понад 18 метрів.

Церква, барна зона, горище

Другий поверх відведений під спальні. Справа – господарів, ще один двоярусний гардероб Оксани Марченко і гардероб Віктора Медведчука. Зліва – гостьова спальня та спальні дітей подружжя – похресниці Путіна Дарини Медведчук та сина Марченко – Богдана Марченка. З персональними санвузлами та гардеробними. На цьому ж поверсі – шість балконів. Серед них балкон камінної зали та балкон басейну.

Горішній поверх – це передусім місце для молитви. Домашня капличка позначена на кресленнях як домова церква площею 43 квадрати (у декларації 227 ікон). Церква дивним чином межує із барною зоною. На поверсі є ще один балкон, ще одна гостьова спальня і зала без чіткого призначення – «багатофункціональна».Загалом журналісти «Схем» нарахували у палаці Медведчука 114 приміщень. Загальна площа будинку відповідно до декларації – 2 113 квадратних метрів.

Перед публікацією цього матеріалу журналісти ще раз підняли дрон над палацом. Якщо порівнювати попередню зйомку, зміни очевидні. Довкола фасаду вже немає будівельного риштування. Фасад, схоже, відремонтували. Закінчили також бетонувати доріжку. І майже завершили зведення нової альтанки у дворі.

Попри те, що «Схемам» вдалося отримати відомості про підрядників, а джерела надали інформацію про рух коштів по банківських рахунках цих підрядників, журналісти не знайшли серед платників ні компаній, ні фізичних осіб, пов'язаних із Медведчуком чи Марченко, які теоретично могли б заплатити за ремонт палацу. А відтак є лише робоча версія: могли платити готівкою. На запит Віктор Медведчук не відповів.