Дружина Медведчука Оксана Марченко втекла до Білорусі (відео)

Автомобіль, на якому за даними журналістів виїхала Марченко

Телеведуча виїхала через пропускний пункт у Чернігівській області

Дружина нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко ввечері 18 лютого спішно виїхала до Білорусі автомобілем. Про це повідомляє «Обозреватель» із посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, дружина Медведчука перетнула державний кордон приблизно о 19.00 у супроводі, ймовірно, охоронців через пропускний пункт у Чернігівській області в напрямку до Білорусі.

Два автомобілі «Тойота» перед тим, як залишити територію України, були ретельно перевірені.

Нагадаємо, що дружина Медведчука знаходиться під санкціями. 19 лютого РНБО ухвалила рішення накласти санкції щодо 19 юридичних і 9 фізичних осіб. У переліку фізичних осіб фігурують Оксана Марченко (громадянка України, дружина Віктора Медведчука) і Віктор Медведчук (громадянин України).

Санкції запроваджуються на три роки на все майно, яке є у власності згаданих осіб. Підстава: кримінальне провадження СБУ за ч. 5 ст. 258 «Фінансування тероризму».

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