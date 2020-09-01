Нічне ДТП на Бессарабці: поліція повідомила подробиці аварії



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На місці ДТП працювали поліцейські та швидка допомога Фото: скріншот відео

Внаслідок події постраждав один із відвідувачів закладу, його госпіталізували до медичного закладу

Столичні правоохоронці встановлюють обставини ДТП на вулиці Басейній, де легковик в’їхав у літню терасу кафе.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, вночі до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних , слідчо-оперативна група з розслідування ДТП і лікарі.

Попередньо встановлено, що водій автівки Volkswagen не впорався з керуванням та в’їхав у літній майданчик кафе. Внаслідок автопригоди постраждав 35-річний чоловік, який відпочивав у закладі. Його госпіталізували із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці встановили особу водія. Це - іноземець 1991 року народження. Водій на місці події пройшов огляд на драгері. Пристрій не вияв алкогольного сп'яніння у чоловіка, але остаточні результати будуть відомі після експертизи.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Раніше у соцмережі повідомили, що автомобіль Volkswagen влетів у літній майданчик кафе, де були відвідувачі.