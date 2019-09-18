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    Поліція у Чорнобильській зоні затримала зниклого безвісти солдата-контрактника

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    Про військовослужбовця повідомили командиру військової частини, де зниклий чоловік проходив службу - Поліція у Чорнобильській зоні затримала зниклого безвісти солдата-контрактника
    Про військовослужбовця повідомили командиру військової частини, де зниклий чоловік проходив службу

    30-річний солдат-контрактник з 5 вересня поточного року перебуває в розшуку

    На території зони ЧАЕС правоохоронцями було виявлено зниклого безвісти солдата-контрактника.

    Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

    Так, під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліцейськими було виявлено та затримано 30-річного солдата-контрактника, який з 5 вересня поточного року перебуває в розшуку, як зниклий безвісти.

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    «Чоловік незаконно проник на територію зони. Про військовослужбовця повідомили командиру військової частини, де зниклий чоловік проходив службу», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на Чернігівщині солдата засуджено за самовільне залишення служби до 4 років в’язниці.

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