В Чорнобильській зоні затримали чергових любителів екстремального туризму (фото)
Чотирьох порушників виявили у відселеному селі Розсоха
Фото: Нацполіція
Порушникам загрожує штраф
У зоні відчуження ЧАЕС у відселеному селі Розсоха працівниками відділу поліції було виявлено чотирьох громадян України, які проникли в Чорнобильську зону з метою туризму.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.