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    В Чорнобильській зоні затримали чергових любителів екстремального туризму (фото)

    • Розсилка
    Чотирьох порушників виявили&nbsp;<span lang="UK">у відселеному селі Розсоха&nbsp;</span> - В Чорнобильській зоні затримали чергових любителів екстремального туризму (фото)
    Чотирьох порушників виявили у відселеному селі Розсоха 
    Фото: Нацполіція

    Порушникам загрожує штраф

    У зоні відчуження ЧАЕС у відселеному селі Розсоха працівниками відділу поліції було виявлено чотирьох громадян України, які проникли в Чорнобильську зону з метою туризму.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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    В Чорнобильській зоні затримали чергових любителів екстремального туризму (фото)
    В Чорнобильській зоні затримали чергових любителів екстремального туризму (фото)

    Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

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    Національна поліція України ЧАЕС Чорнобильська зона туризм
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