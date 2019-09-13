В Чорнобильській зоні затримали чергових любителів екстремального туризму (фото)



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Чотирьох порушників виявили у відселеному селі Розсоха Фото: Нацполіція

Порушникам загрожує штраф

У зоні відчуження ЧАЕС у відселеному селі Розсоха працівниками відділу поліції було виявлено чотирьох громадян України, які проникли в Чорнобильську зону з метою туризму.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.