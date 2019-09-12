  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лісова пожежа під Чорнобилем охопила 11 га

    • Розсилка
    <span>До гасіння пожежі залучено 2 літаки АН-32П</span> - Лісова пожежа під Чорнобилем охопила 11 га
    До гасіння пожежі залучено 2 літаки АН-32П

    До гасіння пожежі залучено авіацію і 100 рятувальників

    Станом ранок 12 вересня, площа лісової пожежі, що виникла 11 вересня поблизу с. Нові Соколи Іванківського району, за 50 кілометрів до Чорнобиля, становить близько 11 га. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Наразі відкритого вогню немає, спостерігаються окремі осередки тління.

    Жертв та постраждалих немає.

    Читайте також

    До гасіння залучено 101 чоловік та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС 41 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

    Авіацією ДСНС здійснено 26 скидів (114 тонн) води.

    На місці пожежі працює оперативна група ГУ ДСНС у Київській області.

    Як повідомлялося, 11 вересня близько 12:25 сталося загорання лісової підстилки на площі близько 4 га, яке переросло у верхову пожежу.

    Станом на 17:30 внаслідок сильних поривів вітру сталося розповсюдження вогню, і площа лісової пожежі склала близько 6 га.

    Читайте також
    пожежа ДСНС ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ