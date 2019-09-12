Лісова пожежа під Чорнобилем охопила 11 га



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До гасіння пожежі залучено 2 літаки АН-32П

До гасіння пожежі залучено авіацію і 100 рятувальників

Станом ранок 12 вересня, площа лісової пожежі, що виникла 11 вересня поблизу с. Нові Соколи Іванківського району, за 50 кілометрів до Чорнобиля, становить близько 11 га. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Наразі відкритого вогню немає, спостерігаються окремі осередки тління.

Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 101 чоловік та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС 41 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

Авіацією ДСНС здійснено 26 скидів (114 тонн) води.

На місці пожежі працює оперативна група ГУ ДСНС у Київській області.

Як повідомлялося, 11 вересня близько 12:25 сталося загорання лісової підстилки на площі близько 4 га, яке переросло у верхову пожежу.

Станом на 17:30 внаслідок сильних поривів вітру сталося розповсюдження вогню, і площа лісової пожежі склала близько 6 га.