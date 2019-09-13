Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано (фото, відео)



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Ведеться проливання тліючих ділянок Фото: ДСНС

Вогнем була охоплена площа 20 га

Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано по всій площа 20 га. Відкритого горіння немає. Ведеться проливання тліючих пеньків, гілля і лісової підстилки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Завдяки вчасному залученню авіації, а саме: 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8 вдалося збити верхню пожежу та оточити головні джерела загорань.

Ситуація повністю контрольована. Заходи щодо ліквідації тривають.

Як повідомлялося, 11 вересня близько 12:25 поблизу с. Нові Соколи Іванківського району, за 50 кілометрів до Чорнобиля, сталося загорання лісової підстилки на площі близько 4 га, яке переросло у верхову пожежу.

Станом ранок 12 вересня, площа лісової пожежі становила близько 11 га.

До гасіння залучено 101 чоловік та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС 41 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки, 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8

Поліція Київщини встановила підозрювану у пожежі в Чорнобильській зоні. Нею виявилася мешканка с. Старі Соколи Іванківського району.