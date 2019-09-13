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    Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано (фото, відео)

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    Ведеться проливання тліючих ділянок - Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано (фото, відео)
    Ведеться проливання тліючих ділянок
    Фото: ДСНС

    Вогнем була охоплена площа 20 га

    Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано по всій площа 20 га. Відкритого горіння немає. Ведеться проливання тліючих пеньків, гілля і лісової підстилки.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Завдяки вчасному залученню авіації, а саме: 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8 вдалося збити верхню пожежу та оточити головні джерела загорань.

    Ситуація повністю контрольована. Заходи щодо ліквідації тривають.

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    Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано (фото, відео)
    Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано (фото, відео)
    Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано (фото, відео)
    Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано (фото, відео)
    Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано (фото, відео)
    Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано (фото, відео)
    Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано (фото, відео)
    Фото: ДСНС

    Як повідомлялося, 11 вересня близько 12:25 поблизу с. Нові Соколи Іванківського району, за 50 кілометрів до Чорнобиля, сталося загорання лісової підстилки на площі близько 4 га, яке переросло у верхову пожежу.

    Станом ранок 12 вересня, площа лісової пожежі становила близько 11 га. 

    До гасіння залучено 101 чоловік та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС 41 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки, 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8

    Поліція Київщини встановила підозрювану у пожежі в Чорнобильській зоні. Нею виявилася мешканка с. Старі Соколи Іванківського району.

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