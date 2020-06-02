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    Поліція викрила лабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кг наркотиків

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    Під час обшуків оперативники виявили 630 кг прекурсорів для виготовлення метадону - Поліція викрила лабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кг наркотиків
    Під час обшуків оперативники виявили 630 кг прекурсорів для виготовлення метадону
    Фото: Нацполіція

    Викрита нарколабораторія - третя, яку облаштувала затримана раніше злочинна група

    Наприкінці квітня поліцейські затримали членів організованої злочинної групи, які налагодили виготовлення та збут в особливо великих розмірах наркотичного засобу метадон та психотропних речовин. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили дві потужні нарколабораторії з виготовлення метадону.

    Минулого тижня співробітники Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції спільно зі слідчими поліції Києва виявили третю нарколабораторію, яку організували та використовували затримані наркоділки. Потужність нарколабораторії дозволяла виготовляти щомісяця близько 30 кг наркотиків. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Водночас поліцейські встановили два складських приміщення, де зберігалися прекурсори для виготовлення метадону.

    Загалом під час проведення обшуків у нарколабораторії та складських приміщеннях поліцейські виявили 630 кілограмів прекурсорів, яких достатньо для виготовлення понад 200 кілограмів метадону. Також виявлено кілограм готового метадону та лабораторне обладнання. Крім того, поліцейські вилучили пістолет, гранату та набої.

    За цінами «чорного» ринку загальна вартість вилученого становить близько 2,4 млн гривень.

    Слідчі дії тривають.

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    Поліція викрила лабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кг наркотиків
    Поліція викрила лабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кг наркотиків
    Поліція викрила лабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кг наркотиків
    Поліція викрила лабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кг наркотиків
    Поліція викрила лабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кг наркотиків
    Поліція викрила лабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кг наркотиків

    Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин.

    Національна поліція України Київ кримінал наркотики злочин
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