У Києві чоловік збував психотропи під виглядом пігулок для схуднення (фото)



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Фото: Нацполіція

Чоловік розповсюджував нарковмісні пігулки через інтернет-мережу

Слідчі Печерського управління поліції спільно з працівниками управління протидії наркозлочинності поліції Києва за силової підтримки полку поліції особливого призначення викрили та припинили протиправну діяльність чоловіка, який через інтернет-мережу розповсюджував психотропні речовини під виглядом пігулок для схуднення.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Клієнти перераховували грошові кошти на банківський рахунок зловмисника, а свій товар отримували по пошті.

38-річного чоловіка затримали під час чергового етапу оперативної закупки. У ході проведення санкціонованих обшуків у помешканні фігуранта правоохоронці виявили та вилучили близько 3500 пігулок із вмістом психотропу. Їхня вартість за цінами «чорного ринку» складає понад 100 тисяч гривень.

Окрім того, працівники поліції вилучили комп’ютерне обладнання, гаджети, банківські картки та нотатки про кількість збутих наркотиків. Усе вилучене направлено на експертні дослідження.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та розповсюдження наркотиків.