Головний лікар однієї з приватних клінік Києва продавав рецепти на наркотичні засоби



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Лікар незаконно видавав рецепти на придбання наркотичних засобів

Сума винагороди за видачу одного рецепта складала до 450 грн

Столичною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно головного лікаря одного з приватних медичних закладів, який за грошові кошти здійснював незаконну видачу рецептів на право придбання наркотичних засобів – метадон та бупренорфін.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, перебуваючи на посаді головного лікаря, за грошові кошти видавав рецепти на право придбання наркотичних засобів всупереч правилам виписування рецептів та лікарських засобів і виробів медичного призначення, за відсутності медичних показань та підстав. Сума винагороди за видачу одного рецепта складала від 350 до 450 грн», - розповіли у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт за підозрою головного лікаря у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 319 КК України (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів) скеровано до Деснянського районного суду Києва для розгляду по суті.

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці викрили та припинили протиправну діяльність чоловіка, який через інтернет-мережу розповсюджував психотропні речовини під виглядом пігулок для схуднення.