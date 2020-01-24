Поліція виявила у зоні ЧАЕС чергових туристів-екстремалів (фото)



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Молодики проникли у зону ЧАЕС поза контрольно-пропускних пунктів Фото: Нацполіція

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу

Під час патрулювання території Чорнобильської зони відчуження, поблизу відселеного с. Корогод, працівники відділу поліції зони ЧАЕС виявили двох чоловіків, які проникли туди незаконно.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що 28-річний житель Житомирщини та 25-річного віку мешканець Дніпропетровської області поза контрольно-пропускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

Відносно порушників складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Молодим чоловікам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського суду Київщини для прийняття рішення.

Як повідомлялося, нещодавно правоохоронці під час патрулювання Чорнобильської зони відчуження у лісі поблизу с. Розсоха виявили трьох туристів-екстремалів.

Двоє жителів Чернігова та мешканець Вінниччини незаконно проникли на територію зони ЧАЕС, минаючи контрольно-перепускні пункти.

14 січня під час патрулювання Чорнобильської зони відчуження поліцейські спільно з прикордонниками затримали чотирьох мешканців Житомирщини. Чоловіки зі зброєю проникли на територію зони ЧАЕС, минаючи пропускні пункти.