У зоні ЧАЕС поліцейські затримали трьох любителів «радіаційного туризму»



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На територію зони ЧАЕС незаконно проникли двоє жителів Чернігова та мешканець Вінниччини Фото: Нацполіція

Порушникам загрожує штраф

Днями правоохоронці під час патрулювання Чорнобильської зони відчуження у лісі поблизу с. Розсоха виявили трьох туристів-екстремалів.

Двоє жителів Чернігова та мешканець Вінниччини незаконно проникли на територію зони ЧАЕС, минаючи контрольно-перепускні пункти.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

У відношенні даних громадян правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Матеріали скеровано до Іванківського районного суду для прийняття рішення.

До того ж, в акваторії р. Прип’ять поліцейські спільно із працівниками Чорнобильського біосферного заповідника, в районі острова Створний та в районі півострова Домантів виявили дві риболовні сітки без риби.

Нині правоохоронці розшукують рибалок-нелегалів. Сітки вилучено як речові докази.