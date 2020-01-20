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    Новини

    У зоні ЧАЕС поліцейські затримали трьох любителів «радіаційного туризму»

    • Розсилка
    На територію зони ЧАЕС незаконно проникли&nbsp;двоє жителів Чернігова та мешканець Вінниччини&nbsp; - У зоні ЧАЕС поліцейські затримали трьох любителів «радіаційного туризму»
    На територію зони ЧАЕС незаконно проникли двоє жителів Чернігова та мешканець Вінниччини 
    Фото: Нацполіція

    Порушникам загрожує штраф

    Днями правоохоронці під час патрулювання Чорнобильської зони відчуження у лісі поблизу с. Розсоха виявили трьох туристів-екстремалів.

    Двоє жителів Чернігова та мешканець Вінниччини незаконно проникли на територію зони ЧАЕС, минаючи контрольно-перепускні пункти.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    У відношенні даних громадян правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Матеріали скеровано до Іванківського районного суду для прийняття рішення.

    До того ж, в акваторії р. Прип’ять поліцейські спільно із працівниками Чорнобильського біосферного заповідника, в районі острова Створний та в районі півострова Домантів виявили дві риболовні сітки без риби.

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    Нині правоохоронці розшукують рибалок-нелегалів. Сітки вилучено як речові докази.

    Національна поліція України ЧАЕС Чорнобильська зона штраф Київщина
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