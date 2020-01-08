За рік на межі Чорнобильської зони прикордонники затримали майже 200 порушників



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Прикордонники несуть службу по зовнішньому периметру зони відчуження

В порівнянні з 2018 роком кількість любителів незаконного екстремального туризму зросла

Незважаючи на те, що значна територія, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, залишається небезпечною, впродовж 2019 року сюди прямувала велика кількість подорожувальників.

Поряд з туристами, які законно прямують на покинуту територію визначеними (безпечними) маршрутами, є й ті, які в обхід встановлених пунктів контролю намагаються незаконно проникнути у цю зону для екстремального туризму та відпочинку.

У 2019 році прикордонники Житомирського загону спільно зі співробітниками Національної поліції виявили під час спроб незаконно потрапити в «Чорнобильську зону» 186 осіб. Переважна більшість затриманих – сталкери. В порівнянні з 2018 роком кількість любителів незаконного екстремального туризму дещо збільшилась. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«У порівнянні з минулими роками заборонена територія почала приваблювати сталкерів-іноземців. Окрім 133 українців, правоохоронці затримали та притягнули до відповідальності 9 громадян Білорусі, 7 громадян Російської Федерації, 21 громадянина з країн Євросоюзу, а саме - Литви, Польщі, Румунії, Франції, Чехії та Швеції, чотирьох уродженців Казахстану та трьох громадян Сполучених Штатів Америки», - інформують прикордонники.

Нагадаємо, що понад 160 км державного кордону України пролягає у межах території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. У зв’язку з цим прикордонники також несуть службу по зовнішньому периметру зони відчуження.

«Застерігаємо, що за проникнення на цю територію без дозволу відповідних органів українським законодавством (стаття 46-1 КУпАП) передбачена адміністративна відповідальність», - попереджають у Держприкордонслужбі.