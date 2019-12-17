Поліція затримала 26 учасників сутичок під Радою



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Сутички між учасниками акції протесту і правоохоронцями сталися біля готелю «Київ» Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Під час сутичок постраждали 17 правоохоронців

Станом на 16:00 вівторка, 17 грудня, столичні правоохоронці затримали 26 активних учасників акцій протесту під Верховною Радою.

Усі вони учасники мітингу проти ухвалення закону про ринок землі. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, інформують «Факти».

За словами Шкіряка, внаслідок сутичок постраждали 17 правоохоронців, двох із них довелося госпіталізувати.

«Я думаю, що ця цифра може змінюватися», – додав він.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка.