В урядовому кварталі помер чоловік



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Чоловік помер у кареті «швидкої»

Лікарі повідомили, що смерть настала внаслідок гострого коронарного синдрому

Сьогодні, 17 грудня, чоловіку на вулиці Інститутській, 16 стало зле. Інформація про це надійшла на лінію 103 об 11:30.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці зазначили, що це сталося за кілька кварталів від місця проведення акцій протесту.

На виклик прибули лікарі, однак у кареті «швидкої» чоловік помер. За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок гострого коронарного синдрому.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Разом з тим, у ЗМІ з’явилася інформація, що поблизу Верховної Ради помер один із учасників акції протесту, якого побили правоохоронці під час сутичок.

Колишній нардеп Дмитро Лінько на своїй сторінці у Facebook повідомив, що «чоловік, який помер поруч з протестами, помер від зупинки серця». «Інший чоловік, якого побили під час протестів, який втратив свідомість, зараз в лікарні у важкому стані живий», - написав він.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка.