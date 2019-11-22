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    Столичні поліцейські затримали чоловіка, що шукав «закладки» з наркотиками

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    У чоловіка виявили шість пакетиків із сухою подрібненою речовиною зеленого кольору - Столичні поліцейські затримали чоловіка, що шукав «закладки» з наркотиками
    У чоловіка виявили шість пакетиків із сухою подрібненою речовиною зеленого кольору
    Фото: Нацполіція

    Молодик придбав наркотичні засоби через інтернет та шукав «закладки», згідно з надісланими інструкціями

    Під час патрулювання на вулиці Богатирській в Оболонському районі столиці увагу правоохоронців привернув чоловік, який поводився підозріло. Після спостереження за молодиком поліцейські побачили, як він відкопував у землі згортки.

    На місце викликали слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції для належного документування події. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці провели поверхневу перевірку підозрюваного, у ході якої виявили шість пакетиків із сухою подрібненою речовиною зеленого кольору. Правопорушник розповів, що придбав наркотичні засоби через інтернет та шукав «закладки», згідно з надісланими інструкціями.

    Пакунки з наркотичними засобами вилучили та направили на відповідну експертизу, за результатами якої встановлено, що це - канабіс.

    За словами зловмисника, він придбав наркозілля для власного вживання.

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    Столичні поліцейські затримали чоловіка, що шукав «закладки» з наркотиками
    Столичні поліцейські затримали чоловіка, що шукав «закладки» з наркотиками

    Поліцейські оголосили 30-річному чоловіку підозру у злочині.

    Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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