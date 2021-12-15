Поліція затримала киянина, який розгромив меморіал у Первомайську (фото, відео)

Лиходій заявив, що за злочин йому невідомі заплатили 1,5 тис. грн

Правоохоронці встановили вандала, який розтрощив меморіал Героям Небесної сотні та воїнам АТО у місті Первомайськ на Миколаївщині. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Нагадаємо, 8 грудня в центрі міста Первомайськ біля зупинки громадського транспорту по вул. Грушевського невідомі пошкодили та осквернили написами меморіал Героям Небесної сотні та воїнам АТО.

Правоохоронці одразу розпочали розслідування. Оперативні співробітники Управління карного розшуку та Первомайського відділу поліції опрацювали відео з камер відеоспостереження, відстежили маршрут руху правопорушника та встановили його особу. Ним виявився 41-річний мешканець Києва, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

Також поліцейські з’ясували зі слів зловмисника, що вчинив він злочин із хуліганських мотивів, за що йому заплатили невідомі особи 1500 грн. Наразі ця інформація перевіряється. Для цього чоловік прибув із Києва до Первомайська. У місцевому магазині придбав балони із фарбами. У подальшому пошкодив написами на меморіальних плитах воїнам АТО та молотом відбив частину пам’ятника Героям Небесної сотні.

Правоохоронці затримали зловмисника в Києві

15 грудня за процесуальної підтримки Первомайської окружної прокуратури дізнавачі у супроводі оперативників прибули у столицю та вручили киянину повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Відповідно до санкції інкримінованої статті підозрюваному загрожує до п’яти років обмеження волі.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває.