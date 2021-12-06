Вандали розмалювали пам’ятник у парку на Дарниці (фото)

Місцеві мешканці просять комунальників відмити пам'ятник

У парку «Таращанець» у Дарницькому районі Києва невідомими особами було розмальовано та спаплюжено пам'ятник екіпажу поїзда «Таращанець». Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Дарниця Live».

Місцеві мешканці звертаються до комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району Києва з проханням про усунення заподіяної вандалами шкоди.

Парк «Таращанець» створений у 1963 році. Свою назву отримав на честь червоноармійського однойменного бронепоїзда, який у серпні 1919 року обороняв від «деникінців» Дарницький залізничний вузол. В центрі парку знаходиться пам'ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» (пам'ятка монументального мистецтва національного значення).

Як повідомлялося, активісти руху «Гонор» знесли пам’ятник 227-му полку Народного комісаріату внутрішніх справ, що біля Калинівки на Київщині. У день пам'яті жертв Голодоморів монумент звалили за допомогою вантажівки.

А в селі Нові Петрівці з території Національного музею «Битва за Київ у 1943 році» двоє чоловіків здійснили крадіжку фрагмента кришки моторного відсіку танка.

До слова, український інститут національної пам'яті склав список з 26 об'єктів Києва, які ще треба декомунізувати. У ньому значаться: герб СРСР на щиті скульптури Батьківщина-мати, кінний пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, скульптури робітників під Аркою дружби народів і бюст Леніна на станції метро «Театральна».

Кияни ж пропонують перетворити статую «Батьківщина-Мати» на Печерських пагорбах на статую архистратига Михаїла.



