Поліція затримала киянина, який зґвалтував п’ятирічну дівчинку

Під час обшуку у чоловіка правоохоронці виявили на електронних носіях відеозаписи з дитячою порнографією

Чоловік забрав доньк знайомої до себе додому та скоїв щодо неї сексуальне насильство

Слідчі поліції Києва спільно з працівниками Департаменту кіберполіції та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили та затримали чоловіка за зґвалтування п’ятирічної дитини. Зловмисником виявився 37-річний раніше не судимий киянин. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Встановлено, що фігурант забрав малолітню до себе додому та скоїв щодо неї сексуальне насильство. Протиправні дії зловмисник вчиняв відносно доньки знайомої. Ми провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання чоловіка, звідки вилучили речові докази злочину, а також електронні носії з відеозаписами дитячої порнографії. Затриманому вже повідомлено про підозру у чотирнадцяти епізодах злочинних діянь, – розповіла тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу розслідування злочинів, вчинених проти дітей слідчого управління поліції Києва Інна Вашкеба.

За даним фактом слідчим управлінням столичної поліції розпочато чотири кримінальних провадження: за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього), ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди), ч. 3, ч. 1 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, столичні слідчі завершили досудове розслідування у справі про розбещення 44-річним чоловіком 13-річної доньки його співмешканки та скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду.