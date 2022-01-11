У Дніпрі жінка ґвалтувала маленьких дітей та знімала з ними порно

У Дніпрі засуджено жінку у зґвалтуванні дітей, виготовленні та збуті дитячої порнографії

Раніше жінка була жертвою ґвалтівника, однак згодом вона «вступила з ним у змову і систематично ґвалтувала дітей віком від 4 до 8 років»

Індустріальний районний суд у Дніпрі засудив жінку до дев'яти років позбавлення волі за зґвалтування дітей та розповсюдження дитячої порнографії. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Суд визнав провину жінки і призначив їй покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.

«За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури учасницю злочинної групи визнали винною у зґвалтуванні, розбещенні дітей, а також виготовленні та збуті дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що раніше жінка була жертвою ґвалтівника, однак згодом вона «вступила з ним у змову і систематично ґвалтувала малолітніх дітей віком від 4 до 8 років».

Суд встановив, що обвинувачена допомагала спільнику виготовляти дитячу порнографію.

«Також вона допомагала йому виготовляти відеозаписи, що містили дитячу порнографію, для розповсюдження й збуту в інтернеті», – зазначають в Офісі генпрокурора.

Чоловікові, який протягом багатьох років ґвалтував дітей, суд виніс вирок у вигляді 12 років позбавлення волі.

«...учаснику цієї групи, який протягом 17 років ґвалтував, розбещував дітей та розповсюджував дитячу порнографію, винесено вирок у вигляді 12 років позбавлення волі», – зазначає прокуратура.

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