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    У Дніпрі жінка ґвалтувала маленьких дітей та знімала з ними порно

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    У Дніпрі засуджено жінку у зґвалтуванні дітей, виготовленні та збуті дитячої порнографії - У Дніпрі жінка ґвалтувала маленьких дітей та знімала з ними порно
    У Дніпрі засуджено жінку у зґвалтуванні дітей, виготовленні та збуті дитячої порнографії
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Раніше жінка була жертвою ґвалтівника, однак згодом вона «вступила з ним у змову і систематично ґвалтувала дітей віком від 4 до 8 років»

    Індустріальний районний суд у Дніпрі засудив жінку до дев'яти років позбавлення волі за зґвалтування дітей та розповсюдження дитячої порнографії. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

    Суд визнав провину жінки і призначив їй покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.

    «За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури учасницю злочинної групи визнали винною у зґвалтуванні, розбещенні дітей, а також виготовленні та збуті дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301 КК України)», – йдеться у повідомленні.

    Відомо, що раніше жінка була жертвою ґвалтівника, однак згодом вона «вступила з ним у змову і систематично ґвалтувала малолітніх дітей віком від 4 до 8 років».

    Суд встановив, що обвинувачена допомагала спільнику виготовляти дитячу порнографію.

    «Також вона допомагала йому виготовляти відеозаписи, що містили дитячу порнографію, для розповсюдження й збуту в інтернеті», – зазначають в Офісі генпрокурора.

    Чоловікові, який протягом багатьох років ґвалтував дітей, суд виніс вирок у вигляді 12 років позбавлення волі.

    «...учаснику цієї групи, який протягом 17 років ґвалтував, розбещував дітей та розповсюджував дитячу порнографію, винесено вирок у вигляді 12 років позбавлення волі», – зазначає прокуратура.

    Нагадаємо, в Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Станом на 26 жовтня до нього внесено дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

    Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали зловмисника за розбещення 14-річної дівчини.

    Також, у Києві судитимуть 50-річного педофіла, який у ліфті напав на двох дівчаток.

    Теги: прокуратура суд Офіс Генерального прокурора Дніпро жінка зґвалтування вирок
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    У Дніпрі жінка ґвалтувала маленьких дітей та знімала з ними порно